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Канчельскис — о словах Зозули: критиковать Шевченко смешно и глупо

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Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отреагировал на высказывания нападающего сборной Украины Романа Зозули в адрес Андрея Шевченко.
Канчельскис — о словах Зозули: критиковать Шевченко смешно и глупо
  • Gettyimages.ru
  • © Quality Sport Images

«Я не понимаю, какие претензии могут быть к Андрею Шевченко. Он легендарный футболист, который играл за такой большой клуб, как «Милан», выиграл с ним Лигу чемпионов, Серию А и позже получил «Золотой мяч». За что его можно критиковать? За то, что он ходит на родной стадион «Сан-Сиро»? Критиковать его за это смешно и глупо. Он в одном ряду с такими футболистами, как Алексей Михайличенко, Александр Заваров, Олег Кузнецов. Это великие спортсмены. Так что, Роман Зозуля, не надо этим заниматься. Играй в футбол», — сказал Канчельскис RT.

Ранее Канчельскис заявил, что Спартак Гогниев занимается популизмом.

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