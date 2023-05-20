Олимпийский чемпион Кожевников назвал фашизмом инцидент на ЧМ по хоккею
- РИА Новости
«Фашизм там происходит! Вам это неизвестно? Чистый фашизм!» — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».
19 мая во время матча сборных Венгрии и Швеции болельщика попросили снять футболку с надписью «Россия».
Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.
Ранее Дмитрий Губерниев высказался о показе в России чемпионата мира по хоккею.