Олимпийский чемпион Кожевников назвал фашизмом инцидент на ЧМ по хоккею

Двукратный победитель Олимпийских игр Александр Кожевников отреагировал на инцидент, произошедший с венгерским болельщиком на чемпионате мира по хоккею.

«Фашизм там происходит! Вам это неизвестно? Чистый фашизм!» — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

19 мая во время матча сборных Венгрии и Швеции болельщика попросили снять футболку с надписью «Россия».

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о показе в России чемпионата мира по хоккею.