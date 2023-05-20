Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Олимпийский чемпион Кожевников назвал фашизмом инцидент на ЧМ по хоккею

Короткая ссылка
Двукратный победитель Олимпийских игр Александр Кожевников отреагировал на инцидент, произошедший с венгерским болельщиком на чемпионате мира по хоккею.
Олимпийский чемпион Кожевников назвал фашизмом инцидент на ЧМ по хоккею
  • РИА Новости

«Фашизм там происходит! Вам это неизвестно? Чистый фашизм!» — приводит слова Кожевникова «РБ Спорт».

19 мая во время матча сборных Венгрии и Швеции болельщика попросили снять футболку с надписью «Россия».

Первенство планеты проходит в Финляндии и Латвии с 12 по 28 мая. Турнир должен был состояться в Санкт-Петербурге, но был перенесён из-за ситуации на Украине.

Ранее Дмитрий Губерниев высказался о показе в России чемпионата мира по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить