Алдонин надеется, что Игнашевич с «Балтикой» продолжит побеждать и в РПЛ

Бывший защитник сборной России Евгений Алдонин надеется, что калининградская «Балтика» сможет конкурировать с большинством клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) в сезоне-2023/24.

«Надеюсь, что Сергей продолжит побеждать в РПЛ с «Балтикой». Команда на протяжении всех игр демонстрировала характер, всегда боролась, и их беспроигрышная серия говорит о многом», — цитирует Алдонина «Матч ТВ».

При этом бывший защитник московского ЦСКА подчеркнул, что успехи «Балтики» в РПЛ будут зависеть от трансферной политики и усилений клуба.

«Всё-таки РПЛ — это другой уровень. Думаю, определённых игроков Игнашевич себе уже наметил, посмотрим, получится ли усилиться. Без усиления будет очень сложно, на примере «Торпедо» это прекрасно видно», — заключил Алдонин.

«Балтика» досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице. На второй позиции располагается казанский «Рубин» (62), на третьей — владикавказская «Алания» (56).

Приморская команда сыграет в РПЛ впервые за 25 лет.

Ранее Игнашевич заявил, что «Балтика» заслужила выход в РПЛ.