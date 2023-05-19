Игнашевич: «Балтика» заслужила выход в РПЛ

Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич считает, что его команда заслуженно пробилась в элитный дивизион чемпионата России по футболу.

«Сделали то, что должен сделать каждый хороший футболист — заслужили право играть на высоком уровне. Я вас поздравляю», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Балтики».

«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице. На второй позиции располагается казанский «Рубин» (62), на третьей — владикавказская «Алания» (56).

Приморская команда сыграет в РПЛ впервые за 25 лет.

Ранее сообщалось, что «Енисей» получил лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне.











