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Игнашевич: «Балтика» заслужила выход в РПЛ

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Главный тренер калининградской «Балтики» Сергей Игнашевич считает, что его команда заслуженно пробилась в элитный дивизион чемпионата России по футболу.
Игнашевич: «Балтика» заслужила выход в РПЛ
  • РИА Новости

«Сделали то, что должен сделать каждый хороший футболист — заслужили право играть на высоком уровне. Я вас поздравляю», — цитирует Игнашевича пресс-служба «Балтики».

«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице. На второй позиции располагается казанский «Рубин» (62), на третьей — владикавказская «Алания» (56).

Приморская команда сыграет в РПЛ впервые за 25 лет.

Ранее сообщалось, что «Енисей» получил лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне.





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