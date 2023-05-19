ЦСКА поздравил Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ

Московский ЦСКА поздравил Сергея Игнашевича, который вывел калининградскую «Балтику в элитный дивизион чемпионата России по футболу.

«Поздравляем Сергея Игнашевича, который вывел калининградскую «Балтику» в РПЛ», — написал представитель пресс-службы в Telegram-канале.

«Балтика» досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги. Приморская команда сыграет в РПЛ впервые за 25 лет.

«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице. На второй позиции располагается казанский «Рубин» (62), на третьей — владикавказская «Алания» (56).

Игнашевич в составе ЦСКА пять раз становился чемпионом России (один раз с «Локомотивом»). Он является обладателем Кубке УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы.

Ранее Игнашевич заявил, что «Балтика» заслужила выход в РПЛ.