ЦСКА поздравил Игнашевича с выходом «Балтики» в РПЛ
- РИА Новости
«Поздравляем Сергея Игнашевича, который вывел калининградскую «Балтику» в РПЛ», — написал представитель пресс-службы в Telegram-канале.
«Балтика» досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги. Приморская команда сыграет в РПЛ впервые за 25 лет.
«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице. На второй позиции располагается казанский «Рубин» (62), на третьей — владикавказская «Алания» (56).
Игнашевич в составе ЦСКА пять раз становился чемпионом России (один раз с «Локомотивом»). Он является обладателем Кубке УЕФА и бронзовым призером чемпионата Европы.
Ранее Игнашевич заявил, что «Балтика» заслужила выход в РПЛ.