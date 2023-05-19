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Гендиректор: «Балтика» не будет полностью менять состав после выхода в РПЛ

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Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин в команде не произойдут революционные изменения после выхода в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Гендиректор: «Балтика» не будет полностью менять состав после выхода в РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Мы планируем усиление к новому сезону в РПЛ, наши селекционеры и скауты уже какое-то время готовились, изучали множество футболистов. Менять полностью состав, как это делают некоторые команды, мы точно не будем», — цитирует Волженкина РИА Новости.

Он дал понять, что руководство не намерено производить изменения в тренерском штабе команды.

«Что касается кредита доверия тренеру Сергею Игнашевичу, то мы верим в него», — добавил Волженкин.

«Балтика» досрочно вышла в элитный дивизион чемпионата России по футболу. Повышение в классе произошло благодаря ничьей между «Акроном» и «Аланией» (0:0) в 32-м туре Первой лиги.

«Балтика» с 64 очками обеспечила себе место не ниже второго в турнирной таблице. На второй позиции располагается казанский «Рубин» (62), на третьей — владикавказская «Алания» (56).

Приморская команда сыграет в РПЛ впервые за 25 лет.

Ранее сообщалось, что «Енисей» получил лицензию для выступления в РПЛ в следующем сезоне.



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