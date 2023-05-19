Ищенко: стадион «Балтики» почти готов к введению карты болельщика
- РИА Новости
«Мы готовимся, стадион будет готов. Сейчас почти полностью готовы в целом», — цитирует Ищенко ТАСС.
Напомним, что карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).
Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением Fan ID. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.
27 марта стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков.
Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив предлагает использовать карту болельщика только на матчах повышенной опасности.