Ищенко: стадион «Балтики» почти готов к введению карты болельщика

Министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко дала понять, что домашний стадион «Балтики» к моменту старта в Российской премьер-лиге (РПЛ) будет полностью оборудован для запуска системы карты болельщика (Fan ID).

«Мы готовимся, стадион будет готов. Сейчас почти полностью готовы в целом», — цитирует Ищенко ТАСС.

Напомним, что карта болельщика обязательна для посещения матчей Российской премьер-лиги (РПЛ).

Объединения активных болельщиков ряда клубов РПЛ бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением Fan ID. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.

27 марта стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков.

Ранее сообщалось, что Агентство стратегических инициатив предлагает использовать карту болельщика только на матчах повышенной опасности.





