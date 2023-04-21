АСИ предлагает использовать карту болельщика только на матчах повышенной опасности

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Агентство стратегических инициатив (АСИ) выступило с предложением использовать карту болельщика (Fan ID) на матчах повышенной опасности.
АСИ предлагает использовать карту болельщика только на матчах повышенной опасности
  • РИА Новости

«Предусмотреть необходимость наличия карты болельщика только для матчей с повышенной категорией опасности, определяемой уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации (например, только для крупных международных футбольных турниров)», — говорится в заявлении.

Объединения активных болельщиков ряда клубов Российской премьер-лиги бойкотируют матчи чемпионата России в связи с введением Fan ID. Из-за этого посещаемость игр снизилась до рекордного уровня.

27 марта стало известно, что президент России Владимир Путин поручил до 1 мая упростить использование систем идентификации футбольных болельщиков.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о работе паспорта болельщика (Fan ID).

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