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Прудников: у «Спартака» есть шанс на победу над ЦСКА в матче РПЛ

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Чемпион Европы в составе юношеской сборной Александр Прудников считает, что «Спартак» вполне способен переиграть ЦСКА в столичном дерби в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу.
Прудников: у «Спартака» есть шанс на победу над ЦСКА в матче РПЛ
  • РИА Новости

«Это дерби, принципиальный матч, и я уверен, что команды будут играть на победу и гореть желанием выиграть. Думаю, что у красно-белых здесь есть шанс на успех. Надеюсь на победу «Спартака», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

При этом экс-форвард «Спартака», признался, что ему сложно представить, как будут развиваться события в этом матче.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30 мск.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

«Спартак» сыграет в специальной форме. На номерах игроков будут фотографии главных перформансов болельщиков красно-белых.

Ранее Александр Бубнов высказал мнение, что ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака» перед дерби.

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