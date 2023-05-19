Прудников: у «Спартака» есть шанс на победу над ЦСКА в матче РПЛ

Чемпион Европы в составе юношеской сборной Александр Прудников считает, что «Спартак» вполне способен переиграть ЦСКА в столичном дерби в рамках 28-го тура чемпионата России по футболу.

«Это дерби, принципиальный матч, и я уверен, что команды будут играть на победу и гореть желанием выиграть. Думаю, что у красно-белых здесь есть шанс на успех. Надеюсь на победу «Спартака», — цитирует Прудникова «Матч ТВ».

При этом экс-форвард «Спартака», признался, что ему сложно представить, как будут развиваться события в этом матче.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30 мск.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

«Спартак» сыграет в специальной форме. На номерах игроков будут фотографии главных перформансов болельщиков красно-белых.

Ранее Александр Бубнов высказал мнение, что ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака» перед дерби.