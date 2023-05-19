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«Спартак» сыграет в специальной форме в дерби с ЦСКА

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Московский «Спартак» подготовил сюрприз для своих поклонников в матче 28-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА.
«Спартак» сыграет в специальной форме в дерби с ЦСКА
  • РИА Новости

«Спартак» сыграет в специальной форме в дерби против ЦСКА. На номерах игроков будут фотографии главных перформансов болельщиков красно-белых на «Открытие Банк Арене», — сообщает пресс-служба красно-белых.

Матч «Спартак» — ЦСКА состоится 21 мая. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игра начнётся в 16:30 мск.

Армейский клуб с 54 очками занимает второе место в турнирной таблице. Красно-белые (50) располагаются на четвёртой строчке.

Ранее Александр Бубнов высказал мнение, что ЦСКА выглядит предпочтительнее «Спартака» перед дерби.

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