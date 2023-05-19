Кремлёв осудил спортсменов, которые хотят сменить гражданство

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв осудил смену спортивного гражданства.

«То же самое, что от матери отказаться. Для меня это боль. Когда кто-то бежит, он думает только о себе», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее президент ОКР Станислав Поздняков предупредил россиян, которые собираются менять спортивное гражданство в ближайшие годы.