Нагучев: Шпилевский может стать главным тренером «Динамо»

Алексей Шпилевский может возглавить московское «Динамо».

По информации Романа Нагучева, руководство клуба уже связывалось со специалистом.

С 2022 года Шпилевский возглавляет кипрский «Арис». В сезоне-2022/23 клуб идёт на первом месте в чемпионате и близок к титулу.

После поражение от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РЛП) сербский специалист Славиша Йоканович был отправлен в отставку с поста главного тренера бело-голубых.

Ранее Марко Николич высказался о возможном назначении в «Динамо».