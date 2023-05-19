Нагучев: Шпилевский может стать главным тренером «Динамо»
По информации Романа Нагучева, руководство клуба уже связывалось со специалистом.
С 2022 года Шпилевский возглавляет кипрский «Арис». В сезоне-2022/23 клуб идёт на первом месте в чемпионате и близок к титулу.
После поражение от грозненского «Ахмата» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РЛП) сербский специалист Славиша Йоканович был отправлен в отставку с поста главного тренера бело-голубых.
Ранее Марко Николич высказался о возможном назначении в «Динамо».