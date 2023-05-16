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Николич: моё будущее решится в ближайшие десять дней

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Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о возможном назначении в «Динамо».
Николич: моё будущее решится в ближайшие десять дней
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«Всё, что я могу сказать, — я действительно близок к тому, чтобы вернуться к тренерской работе. Моя судьба решится в ближайшие семь-десять дней. Название команды я не могу вам озвучить. Однако соглашение по-прежнему не достигнуто», — цитирует Николича CsakFoci.

Напомним, что «Динамо» на своём поле с крупным счётом проиграло «Ахмату» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ. Бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице. После игры член совета директоров столичного клуба Дмитрий Гафин заявил, что Йокановича уволили.

Как сообщает «Матч ТВ», Николич 22 мая посетит Москву, где встретится с руководством «Динамо». По информации источника, сербский тренер проведёт переговоры по контракту, осмотрит базу и стадион.

Ранее Смородская назвала тренера Николича отличным вариантом для «Динамо».

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