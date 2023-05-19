ОКР создаст рекомендации для федераций об участии в международных соревнованиях

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил, что организация создаст рекомендации для отечественных федераций об участии в международных соревнованиях.

Он написал в своём Telegram-канале, что рекомендации сформируют на исполкоме ОКР 25 мая.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее Поздняков предупредил спортсменов, собирающихся менять гражданство.