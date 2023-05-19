ОКР создаст рекомендации для федераций об участии в международных соревнованиях
- РИА Новости
Он написал в своём Telegram-канале, что рекомендации сформируют на исполкоме ОКР 25 мая.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее Поздняков предупредил спортсменов, собирающихся менять гражданство.