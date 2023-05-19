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Зиньковский заявил, что «Спартак» популярнее «Зенита»

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Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский ответил на вопрос о том, кто популярнее — красно-белые или петербургский «Зенит».
Зиньковский заявил, что «Спартак» популярнее «Зенита»
  • РИА Новости

«Спартак» — большой бренд и реально мощь. Например, когда приезжали на матч с «Крыльями Советов», к отелю за автографом подходило всего несколько болельщиков. А когда с красно-белыми — ажиотаж на порядок выше. Даже в Дубай приехало много болельщиков», — приводит слова Зиньковского Sport24.

27-летний россиянин в нынешнем сезоне забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт полузащитника с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

После 27 туров Российской премьер-лиги «Спартак» набрал 50 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от «Зенита», гарантировавшего себе первую строчку, на 15 очков.

Ранее Зиньковский рассказал, что отец назвал его дебилом за мелирование.

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