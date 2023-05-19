Футболист «Спартака» Зиньковский рассказал, что отец назвал его дебилом за мелирование

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о реакции отца на смену имиджа.

«Когда в первый раз сделал мелирование, отец спросил: «Ты чего, дебил вообще?» Подумал, что я шучу. Но мне так нравится больше. Не планирую в ближайшее время ходить в своём цвете», — приводит слова полузащитника Sport24.

27-летний футболист в нынешнем сезоне забил три мяча и отдал шесть результативных передач в 34 матчах за красно-белых во всех турнирах. Контракт Зиньковского с московским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее футболист «Спартака» Руслан Литвинов заявил, что вместо отпуска на Мальдивах выбрал отдых в деревне.