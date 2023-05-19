Футболист «Спартака» Литвинов заявил, что вместо отпуска на Мальдивах выбрал отдых в деревне

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, где предпочитает отдыхать в деревне во время отпуска.

«Между отдыхом в деревне и отпуском на Мальдивах, конечно, выберу деревню! В деревне мне нравится умиротворение, спокойствие. Речка, баня, природа, свежий воздух. Вокруг тебя нет городской суеты. Зимой был там полторы-две недели. Между деревней и какими-нибудь Мальдивами, конечно, выберу деревню!» — приводит слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

21-летний россиянин в нынешнем сезоне забил три мяча и отдал четыре результативные передачи в 31 матче за красно-белых во всех турнирах. Контракт Литвинова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Ранее Литвинов рассказал, как главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль сплотил футболистов.