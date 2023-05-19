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«Матч ТВ»: «Уфа» не прекратит своё существование

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Футбольный клуб «Уфа» не прекратит своё существование.
«Матч ТВ»: «Уфа» не прекратит своё существование
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, клуб получит лицензирование на новый сезон с некоторыми замечаниями.

Отмечается, что заявленный бюджет «Уфы» на сезон‑2023/24 составляет 230 млн рублей.

В пресс-службе «Уфы» 15 мая сообщили, что клуб может быть лишён профессионального статуса.

Уфимская команда занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 29 очков. В прошлом сезоне команда вылетела из Российской премьер-лиги.

Ранее пресс-атташе «Уфы» назвал ситуацию в клубе днищем.

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