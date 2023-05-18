Пресс-атташе «Уфы» назвал ситуацию в клубе днищем

Пресс-атташе футбольного клуба «Уфа» Сергей Тыртышный объяснил, почему принял решение покинуть клуб.

«Клуб автобус продаёт, чтобы без долгов перед игроками сезон завершить, это ли не днище? Да, мы были гордостью Башкирии, а теперь мы мишень для ботов, бессовестно оправдывающих в уфимских соцсетях происходящее с клубом», — приводит слова Тыртышного Sport24.

В пресс-службе «Уфы» 15 мая сообщили, что клуб может быть лишён профессионального статуса.

По информации Sport24, РФС отложил срок окончательного решения до 22 мая. Если клуб не сможет предоставить финансовые гарантии на следующий сезон, то он лишится профессионального статуса.

Уфимская команда занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 29 очков. В прошлом сезоне команда вылетела из Российской премьер-лиги.

Ранее Тыртышный принял решение покинуть пост.