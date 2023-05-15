В «Уфе» подтвердили, что клуб может лишиться профессионального статуса

В пресс-службе футбольного клуба «Уфа» сообщили, что клуб может быть лишён профессионального статуса.

«Да, действительно так, клуб может лишиться профессионального статуса. Там два критерия: бюджет, утверждённый на следующий год, и наличие самих денег. Пока ничего нет — ни бюджета, ни средств», — приводит слова пресс-службы клуба РИА Новости.

По информации Sport24, срок окончательного решения отложили до 22 мая. Если клуб не сможет предоставить финансовые гарантии на следующий сезон, то он лишится профессионального статуса.

Уфимская команда занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 29 очков. В прошлом сезоне команда вылетела из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил продажу клубного автобуса.