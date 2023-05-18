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Пресс-атташе «Уфы» покинет клуб после информации о финансовых проблемах

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Пресс-атташе «Уфы» Сергей Тыртышный принял решение покинуть пост.
Пресс-атташе «Уфы» покинет клуб после информации о финансовых проблемах
  • Gettyimages.ru
  • © Henry Lederer

«Да, я покину клуб. Я сам заявление написал, буду две недели отрабатывать», — приводят слова Тыртышного РИА Новости.

В пресс-службе «Уфы» 15 мая сообщили, что клуб может быть лишён профессионального статуса.

По информации Sport24, РФС отложил срок окончательного решения до 22 мая. Если клуб не сможет предоставить финансовые гарантии на следующий сезон, то он лишится профессионального статуса.

Уфимская команда занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 29 очков. В прошлом сезоне команда вылетела из Российской премьер-лиги.

Ранее министр спорта Башкирии заявил, что «Уфа» получит условия для дальнейшей работы.

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