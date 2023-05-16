Министр спорта Башкирии заявил, что «Уфа» получит условия для дальнейшей работы

Министр спорта Башкирии Руслан Хабибов заверил, что футбольный клуб «Уфа» сохранит профессиональный статус.

«Бюджет на сегодня сформирован и будет утверждён на новый сезон. Официально заявляю — футбольный клуб «Уфа» будет иметь все условия для того, чтобы дальше работать и, надеюсь, побеждать», — цитирует Хабибова РИА Новости.

По его словам, в данный момент идёт процесс лицензирования на сезон-2023/24 в Российском футбольном союзе (РФС). Глава клуба подчеркнул, что существует обозначенный бюджет финансирования. Его составляют как внебюджетные источники, так и бюджет республики.

«Из расчёта — 200 млн бюджета и 200 млн извне. То есть ничего не меняется. Поэтому никаких беспокойств нет», — добавил Хабибов.

В пресс-службе «Уфы» 15 мая сообщили, что клуб может быть лишён профессионального статуса.

По информации Sport24, РФС отложил срок окончательного решения до 22 мая. Если клуб не сможет предоставить финансовые гарантии на следующий сезон, то он лишится профессионального статуса.

Уфимская команда занимает 16-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 29 очков. В прошлом сезоне команда вылетела из Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объяснил продажу клубного автобуса.