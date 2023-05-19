Чемпионка Олимпийских игр 2002 года Хьюз баллотируется в Конгресс США

Олимпийская чемпионка Солт-Лейк-Сити Сара Хьюз подала заявку на участие в выборах в палату представителей Конгресса США.

Об этом сообщает NBC Sports.

Спортсменка подала заявку в качестве представителя демократической партии на выборах 2024 года.

Сара Хьюз остаётся последней американской фигуристкой, выигравшей Олимпиаду в женском одиночном катании. На олимпиаде в Солт-Лейк-Сити она победила Ирину Слуцкую и Мишель Кван.

Ранее Александр Коган сообщил, что Международный союз конькобежцев (ISU) предоставил российским фигуристам квоты для участия в юниорской серии Гран-при.