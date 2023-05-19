В «Факеле» объяснили, почему на новом стадионе будет искусственный газон

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе объяснил, почему на новом стадионе команды будет искусственный газон.

По его словам, которые приводит пресс-служба «Факела», арену в будущем рассчитывают сделать резервной, а команда будет на ней играть, пока на Центральном стадионе профсоюзов идёт реконструкция. Также он отметил, что на последнем будет использоваться натуральный газон.

После 27 туров воронежский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В трёх оставшихся турах «Факел» сыграет с «Локомотивом», «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Ранее сообщалось, что «Факел» станет вторым клубом в РПЛ с искусственным покрытием газона на стадионе.