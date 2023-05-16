«Факел» станет вторым клубом в РПЛ с искусственным покрытием газона на стадионе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в городе идёт строительство нового стадиона «Факела» для домашних матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«На фоне последних успехов «Факела» порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба. Арена в Советском районе Воронежа возводится без трудностей, подрядчики приступают к устройству поля, которое будет искусственным», — написал губернатор в соцсетях.

Таким образом, «Факел» станет вторым клубом после «Оренбурга» в лиге с искусственным покрытием на домашнем стадионе.

После 27 туров воронежский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В трёх оставшихся турах «Факел» сыграет с «Локомотивом», «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Ранее «Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей в РПЛ.