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«Факел» станет вторым клубом в РПЛ с искусственным покрытием газона на стадионе

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в городе идёт строительство нового стадиона «Факела» для домашних матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Факел» станет вторым клубом в РПЛ с искусственным покрытием газона на стадионе
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«На фоне последних успехов «Факела» порадую болельщиков новостями о строительстве нового стадиона для клуба. Арена в Советском районе Воронежа возводится без трудностей, подрядчики приступают к устройству поля, которое будет искусственным», — написал губернатор в соцсетях.

Таким образом, «Факел» станет вторым клубом после «Оренбурга» в лиге с искусственным покрытием на домашнем стадионе.

После 27 туров воронежский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 27 очков. В трёх оставшихся турах «Факел» сыграет с «Локомотивом», «Крыльями Советов» и «Зенитом».

Ранее «Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей в РПЛ.

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