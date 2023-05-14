«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей в РПЛ

Воронежский «Факел» на своём поле обыграл нижегородский «Пари НН» в матче 27-го тура чемпионата России по футболу.

Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу команды Вадима Евсеева.

Мяч забил Роман Акбашев (67-я минута, пенальти).

«Факел» остался в меньшинстве во втором тайме после удаления Евгения Маркова (74-я).

Коллектив из Воронежа с 27 очками занимает 12-е место в турнирной таблице. «Пари НН» (23) располагается на 14-й позиции.

Ранее спортивный директор «Факела» назвал заслуженной победу над «Ростовом» в РПЛ.