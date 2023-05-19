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Пискарёв заявил о сдаче сборной России матча Гане на молодёжном ЧМ-1993

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Бывший тренер юношеских и молодёжных сборных России Александр Пискарёв рассказал о сдаче национальной командой матча Гане на молодёжном ЧМ-1993.
Пискарёв заявил о сдаче сборной России матча Гане на молодёжном ЧМ-1993
  • Gettyimages.ru

«Все узнал последним! Прихожу домой, ставлю кассету... Гляжу — Александров прыгает за мячом, вроде дотягивается и внезапно ручку убирает!» — приводит слова Пискарёва «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что о произошедшем ему по прилёте в Россию сообщил Борис Игнатьев. Пискарев признался, что был поражён и раздавлен данной информацией.

Матч Россия — Гана состоялся на стадии четвертьфинала турнира.

Ранее президент Федерации футбола Ганы Курт Окрару высказался о возможном товарищеском матче со сборной России.

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