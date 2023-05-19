Россия сохранила 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своём официальном сайте обновлённую таблицу коэффициентов.

Россия с 21,882 балла сохранила 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Возглавляет таблицу Англия (108,998). Второе место занимает Испания (92,855), третье — Германия (82,481).

Весной прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.