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Россия сохранила 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал на своём официальном сайте обновлённую таблицу коэффициентов.
Россия сохранила 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА
  • AFP

Россия с 21,882 балла сохранила 23-е место в таблице коэффициентов УЕФА.

Возглавляет таблицу Англия (108,998). Второе место занимает Испания (92,855), третье — Германия (82,481).

Весной прошлого года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили российские команды от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз продолжает переговоры с УЕФА и ФИФА о возвращении российских команд.

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