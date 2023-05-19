«РБ Спорт»: Шаронов в ближайшее время будет уволен из «СКА-Хабаровска»
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Как сообщает «РБ Спорт», руководство хабаровского клуба поставило перед тренером задачу выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение двух лет.
По информации источника, руководители «СКА-Хабаровска» сомневаются в достижении успеха в следующем сезоне.
Отмечается, что поиски нового тренера уже начались.
После 31 тура Первой лиги подопечные Шаронова набрали 38 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Контракт клуба с 46-летним россиянином рассчитан до лета 2024 года.
Ранее стали известны клубы Первой лиги, которые получат лицензию для РПЛ и стыковых матчей.