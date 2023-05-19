«РБ Спорт»: Шаронов в ближайшее время будет уволен из «СКА-Хабаровска»

Главный тренер «СКА-Хабаровска» Роман Шаронов в ближайшее время будет отправлен в отставку.

Как сообщает «РБ Спорт», руководство хабаровского клуба поставило перед тренером задачу выйти в Российскую премьер-лигу (РПЛ) в течение двух лет.

По информации источника, руководители «СКА-Хабаровска» сомневаются в достижении успеха в следующем сезоне.

Отмечается, что поиски нового тренера уже начались.

После 31 тура Первой лиги подопечные Шаронова набрали 38 очков и занимают 13-е место в турнирной таблице. Контракт клуба с 46-летним россиянином рассчитан до лета 2024 года.

Ранее стали известны клубы Первой лиги, которые получат лицензию для РПЛ и стыковых матчей.