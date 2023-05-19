Express: британский боксёр Фицджеральд приговорён к тюремному сроку за драку

Британский боксёр Скотт Фицджеральд приговорён к 11 месяцам тюремного заключения за нападение.

Об этом сообщает Express.

Осенью прошлого года боксёра выгнали из паба за шумное поведение. Находясь под воздействием наркотиков и алкоголя, он попытался вернуться в заведение. В результате Фицджеральд подрался на улице с мужчиной, сломав тому челюсть.

31-летний британец был арестован в своём доме спустя сутки после драки. Изначально боксёр утверждал, что действовал в порядке самообороны, но позже признал себя виновным в нанесении тяжких телесных повреждений.

Фицджеральд является победителем Игр Содружества 2014 года. В 2020 году боксёр прошёл реабилитацию в клинике, что побороть пристрастие к алкоголю, наркотикам и азартным играм.

Ранее американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон выступил за подачу коллективного иска против президента Абсолютного бойцовского чемпионата Даны Уайта.