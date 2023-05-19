Йокич вышел на первое место по количеству трипл-даблов за один розыгрыш плей-офф НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич вышел на первое место в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по количеству трипл-даблов за один розыгрыш плей-офф.

28-летний серб набрал 23 очка, сделал 17 подборов и отдал 12 результативных передач во втором матче серии 1/2 финала плей-офф НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».

Таким образом, на счету центрового стало семь трипл‑даблов в текущем плей‑офф, что является повторением рекорда американского баскетболиста Уилта Чемберлена (1967 год).

Также Йокич поднялся на третье место по общему числу трипл-даблов (13) в плей-офф НБА, опередив защитника «Лейкерс» Расселла Уэстбрука.

Ранее сообщалось, что «Денвер» обыграл «Лейкерс» во втором матче полуфинала НБА.