«Денвер» обыграл «Лейкерс» во втором матче полуфинала НБА

«Денвер Наггетс» одержал победу над «Лос-Анджелес Лейкерс» во втором матче серии 1/2 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Встреча проходила в Денвере и завершилась со счётом 108:103.

Центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл (23 очка, 17 подборов, 12 результативных передач).

На счету форвардов гостей Леброна Джеймса (22 очка, 10 передач) и Энтони Дэвиса (18 очков, 14 подборов) — дабл-дабл.

Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Денвера». Третья игра состоится в Лос-Анджелесе 20 мая.

Ранее «Майами» победил «Бостон» в первом матче полуфинала НБА.