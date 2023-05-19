«Денвер» обыграл «Лейкерс» во втором матче полуфинала НБА
- AP
Встреча проходила в Денвере и завершилась со счётом 108:103.
Центровой хозяев Никола Йокич оформил трипл-дабл (23 очка, 17 подборов, 12 результативных передач).
На счету форвардов гостей Леброна Джеймса (22 очка, 10 передач) и Энтони Дэвиса (18 очков, 14 подборов) — дабл-дабл.
Таким образом, счёт в серии до четырёх побед стал 2-0 в пользу «Денвера». Третья игра состоится в Лос-Анджелесе 20 мая.
Ранее «Майами» победил «Бостон» в первом матче полуфинала НБА.