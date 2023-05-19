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Овечкин: надеюсь, что следующий год сложится для «Вашингтона» намного лучше

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Капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин назвал провальным для клуба сезон-2022/23.

«Прошлый сезон мы провалили. Вообще на моей памяти такого сезона в карьере не было, когда мы никогда не играли полным составом. Надеюсь, что следующий год сложится намного лучше», — приводит слова Овечкина «Матч ТВ».

Команда впервые с 2014 года не смогла выйти в плей-офф лиги.

Россиянин в сезоне-2022/23 провёл 73 матча, в которых набрал 75 очков (42 + 33). 

Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. На его счету 822 шайбы за карьеру. Лидером является Уэйн Гретцки (894).

Ранее Овечкин поздравил ЦСКА с завоеванием Кубка Гагарина.

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