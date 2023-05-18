Кокорина признали лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра
Об этом сообщает пресс-служба «Ариса».
Россиянин получил премию Ассоциации футболистов Кипра.
Напомним, что в 2022 году «Фиорентина» отдала Кокорина в аренду в «Арис» до конца сезона-2022/23. Контракт футболиста с итальянским клубом истекает летом 2024 года.
В текущем сезоне Кокорин провёл 27 матчей за команду, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.
Ранее сообщалось, что Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате.