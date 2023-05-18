Кокорина признали лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин был признан лучшим игроком сезона-2022/23 в чемпионате Кипра.

Об этом сообщает пресс-служба «Ариса».

Россиянин получил премию Ассоциации футболистов Кипра.

Напомним, что в 2022 году «Фиорентина» отдала Кокорина в аренду в «Арис» до конца сезона-2022/23. Контракт футболиста с итальянским клубом истекает летом 2024 года.

В текущем сезоне Кокорин провёл 27 матчей за команду, забил 13 голов и сделал шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что Кокорин установил личный рекорд результативности за сезон в чемпионате.