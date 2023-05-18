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WADA наказало 203 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 203 российских атлетов после перепроверки данных московской лаборатории (LIMS).
WADA наказало 203 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Отмечается, что 182 дела находятся на стадии расследования. Ещё 73 спортсменам предъявлены обвинения.

В базе LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции.

Ранее Олег Матыцин раскритиковал заявление WADA о несоответствии РУСАДА.

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