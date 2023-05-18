WADA наказало 203 российских спортсменов на основе данных московской лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказало 203 российских атлетов после перепроверки данных московской лаборатории (LIMS).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу WADA.

Отмечается, что 182 дела находятся на стадии расследования. Ещё 73 спортсменам предъявлены обвинения.

В базе LIMS фиксировались действия, связанные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. В январе 2019 года данные были переданы WADA, эксперты пришли к выводу, что с ними проводились манипуляции.

Ранее Олег Матыцин раскритиковал заявление WADA о несоответствии РУСАДА.