Отбывшая дисквалификацию Лашманова выступит на чемпионате России по спортивной ходьбе

Отбывшая дисквалификацию за допинг 31-летняя Елена Лашманова выступит на чемпионате России по спортивной ходьбе.

Как сообщает ТАСС, она вошла в заявку команды Мордовии.

В марте 2022 года легкоатлетка была отстранена на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Её дисквалификация закончилась 8 марта.

Также Лашманова лишилась золотых медалей Олимпиады 2012 года и чемпионата мира — 2013.

Чемпионат страны по спортивной ходьбе пройдёт с 20 по 21 мая в Саранске.

Ранее сообщалось, что МОК перераспределил медали Олимпиады 2012 года, завоёванные дисквалифицированными россиянками.