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Отбывшая дисквалификацию Лашманова выступит на чемпионате России по спортивной ходьбе

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Отбывшая дисквалификацию за допинг 31-летняя Елена Лашманова выступит на чемпионате России по спортивной ходьбе.
Отбывшая дисквалификацию Лашманова выступит на чемпионате России по спортивной ходьбе
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

Как сообщает ТАСС, она вошла в заявку команды Мордовии.

В марте 2022 года легкоатлетка была отстранена на основании базы данных Московской антидопинговой лаборатории (LIMS). Её дисквалификация закончилась 8 марта.

Также Лашманова лишилась золотых медалей Олимпиады 2012 года и чемпионата мира — 2013.

Чемпионат страны по спортивной ходьбе пройдёт с 20 по 21 мая в Саранске. 

Ранее сообщалось, что МОК перераспределил медали Олимпиады 2012 года, завоёванные дисквалифицированными россиянками.

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