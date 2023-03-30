МОК перераспределил медали Олимпиады 2012 года, завоёванные дисквалифицированными россиянками

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) перераспределил медали летних Олимпийских игр 2012 года.

Об этом сообщает пресс-служба МОК.

В 2012 году золото в спортивной ходьбе на 20 км и в беге на 400 м с барьерами завоевали россиянки Елена Лашманова и Наталья Антюх соответственно. Позднее они были уличены в нарушении антидопинговых правил.

Золотая медаль в спортивной ходьбе перешла к китаянке Цеян Шенцзе.

Золото в беге перешло к американке Лашинде Демус.

Ранее в Олимпийском совете Азии вслед за МОК вновь предложили вернуть россиян на международные турниры в нейтральном статусе.