В Олимпийском совете Азии поддержали рекомендации МОК по допуску россиян

Короткая ссылка
В Олимпийском совете Азии вслед за Международным олимпийским комитетом (МОК) вновь предложили вернуть россиян на международные турниры в нейтральном статусе.
В Олимпийском совете Азии поддержали рекомендации МОК по допуску россиян
  • РИА Новости

«OCA верит, что рекомендованные МОК условия отражают мнение представителей спортсменов в Азии. На форуме обсудили олимпийские ценности с твёрдой поддержкой того, что атлеты должны иметь доступ к спорту и соревнованиям без какой‑либо формы дискриминации», — говорится в заявлении на официальном сайте ОСА.

Отмечается, что одно из условий, на которых рекомендовано вернуть россиян на соревнования, — выступление в нейтральном статусе без флага и национальной символики.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее президент Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс отреагировал на рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить