В Олимпийском совете Азии поддержали рекомендации МОК по допуску россиян

В Олимпийском совете Азии вслед за Международным олимпийским комитетом (МОК) вновь предложили вернуть россиян на международные турниры в нейтральном статусе.

«OCA верит, что рекомендованные МОК условия отражают мнение представителей спортсменов в Азии. На форуме обсудили олимпийские ценности с твёрдой поддержкой того, что атлеты должны иметь доступ к спорту и соревнованиям без какой‑либо формы дискриминации», — говорится в заявлении на официальном сайте ОСА.

Отмечается, что одно из условий, на которых рекомендовано вернуть россиян на соревнования, — выступление в нейтральном статусе без флага и национальной символики.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее президент Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс отреагировал на рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.