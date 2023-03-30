В Олимпийском комитете Латвии выступили против участия российских спортсменов в соревнованиях

Президент Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс отреагировал на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Решение об Олимпиаде в Париже будет принято позже. Не исключено, что отстранение российских и белорусских спортсменов от важнейшего спортивного форума четырёхлетия останется в силе.

Наша позиция неизменна и тверда — мы против участия этих спортсменов в соревнованиях», — приводит слова Тикмерс Jauns.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, как бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин отреагировал на рекомендации МОК.