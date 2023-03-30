В Олимпийском комитете Латвии выступили против участия российских спортсменов в соревнованиях

Короткая ссылка
Президент Латвийского олимпийского комитета Жоржс Тикмерс отреагировал на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.
В Олимпийском комитете Латвии выступили против участия российских спортсменов в соревнованиях
  • Gettyimages.ru

«Решение об Олимпиаде в Париже будет принято позже. Не исключено, что отстранение российских и белорусских спортсменов от важнейшего спортивного форума четырёхлетия останется в силе.

Наша позиция неизменна и тверда — мы против участия этих спортсменов в соревнованиях», — приводит слова Тикмерс Jauns.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Ранее сообщалось, как бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин отреагировал на рекомендации МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить