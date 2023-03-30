В Олимпийском комитете Латвии выступили против участия российских спортсменов в соревнованиях
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«Решение об Олимпиаде в Париже будет принято позже. Не исключено, что отстранение российских и белорусских спортсменов от важнейшего спортивного форума четырёхлетия останется в силе.
Наша позиция неизменна и тверда — мы против участия этих спортсменов в соревнованиях», — приводит слова Тикмерс Jauns.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Ранее сообщалось, как бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин отреагировал на рекомендации МОК.