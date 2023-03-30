Бывший премьер-министр РФ Степашин назвал позицию МОК нарушением принципов хартии

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин отреагировал на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

«Налицо нарушение основополагающих принципов Олимпийской хартии. Что-то американских спортсменов никто не отстранял, когда шла война во Вьетнаме и Югославии», — цитирует Степашина РИА Новости.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее пресс-служба Олимпийского совета Азии (OCA) поддержала рекомендации МОК по возвращению российских спортсменов на международные турниры.