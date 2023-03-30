Форум спортсменов Олимпийского совета Азии поддержал рекомендации МОК по допуску россиян
- РИА Новости
«Участники форума спортсменов ОСА обсудили олимпийские ценности и принципы недискриминации, выразив решительную поддержку тому, что спортсмены должны иметь доступ к спорту и соревнованиям без какой-либо дискриминации», — приводит слова пресс-службы OCA ТАСС.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.
Ранее сообщалось, что Международная федерация настольного тенниса готова допустить россиян к турнирам в мае.