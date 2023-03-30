Международная федерация настольного тенниса готова допустить россиян к турнирам в мае

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Международная федерация настольного тенниса (ITTF) выразила поддержку рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов на турниры.
Международная федерация настольного тенниса готова допустить россиян к турнирам в мае
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«ITTF рассмотрит их и проконсультируется с другими федерациями для создания официальных руководств, в которых излагаются чёткие условия участия для игроков и вспомогательного персонала с российским или белорусским паспортом. Если все условия будут выполнены, эти игроки смогут принять участие в соревнованиях уже в мае», — говорится в заявлении.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее сообщалось, что МОК прервал речь эстонской биатлонистки, выступавшей против участия России на Олимпиаде.

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