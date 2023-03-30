Delfi Sport: МОК прервал речь эстонской биатлонистки, выступавшей против участия России на Олимпиаде

Представители Международного олимпийского комитета (МОК) прервали выступление эстонской биатлонистки Йоханны Талихярм.

Как сообщает Delfi Sport, Талихярм выступала против участия спортсменов из России на Олимпийских играх в Париже.

Уточняется, что данный эпизод произошёл 24 марта. Талихярм выступала как представитель комиссии спортсменов Олимпийского комитета Эстонии.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее сообщалось, как Майгуров объяснил свои слова об увольнении биатлонистов из силовых структур ради участия в турнирах.