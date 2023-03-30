Delfi Sport: МОК прервал речь эстонской биатлонистки, выступавшей против участия России на Олимпиаде
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Как сообщает Delfi Sport, Талихярм выступала против участия спортсменов из России на Олимпийских играх в Париже.
Уточняется, что данный эпизод произошёл 24 марта. Талихярм выступала как представитель комиссии спортсменов Олимпийского комитета Эстонии.
28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.
Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.
Ранее сообщалось, как Майгуров объяснил свои слова об увольнении биатлонистов из силовых структур ради участия в турнирах.