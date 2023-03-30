Майгуров объяснил выражение про увольнение биатлонистов из силовых структур

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о своих словах про увольнение спортсменов из силовых структур.
Майгуров объяснил выражение про увольнение биатлонистов из силовых структур
  • РИА Новости

«Конечно, меня не так поняли. Слова были выдернуты из контекста, а потом вся страна это обсуждает. Я начал с того, что мы поддерживаем позицию Министерства спорта и Олимпийского комитета России по поводу того, что предъявленные критерии для нас неприемлемы. Увольнение из армии или «Динамо» условно — личное дело каждого», — цитирует Майгурова РИА Новости.

Он также подчеркнул, что если бы данное действие было единственным критерием, то, наверное, спортсмен подумал бы.

«Я не говорю, что это нужно обязательно делать в случае спортсмена, тут воля каждого. Думаю, что наша страна и наше руководство будут стремиться к тому, чтобы мы были допущены без каких-либо ограничений», — заключил Майгуров.

28 марта МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает не допускать к соревнованиям спортсменов, связанных с вооружёнными силами и органами безопасности.

Вопрос принадлежности спортсменов к военным структурам будут решать независимые комиссии международных спортивных федераций.

Ранее биатлонист Евгений Гараничев отреагировал на рекомендации МОК по допуску российских спортсменов на международные соревнования.

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