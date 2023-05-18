Агент Пилко заработал за прошедший сезон в КХЛ не менее 55 млн рублей
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Согласно данным, поступившим в распоряжение RT, Алёша Пилко в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги представлял интересы более 25 иностранцев, чья суммарная зарплата превысила 1 млрд рублей.
Соответственно, выручка словенца, не являющегося налоговым резидентом и не декларирующего свои доходы в России, составила не менее 55 млн рублей.
Ранее сообщалось, что Пилко резко отреагировал на слова капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова о финансовых запросах игроков клуба Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского и Арсения Грицюка, контракты которых закончились 30 апреля.