Агент Пилко заработал за прошедший сезон в КХЛ не менее 55 млн рублей

Стала известна сумма комиссионных, полученных известным хоккейным агентом Алёшей Пилко от своих клиентов, выступающих за различные клубы КХЛ.

Согласно данным, поступившим в распоряжение RT, Алёша Пилко в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги представлял интересы более 25 иностранцев, чья суммарная зарплата превысила 1 млрд рублей.

Соответственно, выручка словенца, не являющегося налоговым резидентом и не декларирующего свои доходы в России, составила не менее 55 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Пилко резко отреагировал на слова капитана омского «Авангарда» Дамира Шарипзянова о финансовых запросах игроков клуба Владимира Ткачёва, Сергея Толчинского и Арсения Грицюка, контракты которых закончились 30 апреля.