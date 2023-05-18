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32 города России станут участниками футбольного фестиваля РФС для девочек

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Руководитель департамента женского футбола Российского футбольного союза (РФС) Мария Сучкова рассказала о фестивале «Мы в игре. Лето» в 2023 году.
32 города России станут участниками футбольного фестиваля РФС для девочек

    «В РФС мы уделяем большое внимание привлечению девочек в футбол с самого раннего возраста, предоставлению им игровой и соревновательной практики. Фестиваль «Мы в игре. Лето» — одна из таких программ. Она позволяет любой девочке вне зависимости от физической подготовки попробовать себя в футболе», — приводит слова Сучковой пресс-служба РФС.

    Фестиваль будет проходить во время летних каникул, с 1 июня по 27 августа, по очереди в 32 городах России — от Калининграда до Сахалина.

    Любая девочка в возрасте от семи до двенадцати лет может стать участницей, независимо от спортивной подготовки и навыков игры с мячом. В 2022 году в проекте приняли участие больше 2500 девочек от семи до двенадцати лет.

    Ранее глава департамента судейства РФС Павел Каманцев рассказал о встречах с представителями клубов.

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