Sport24: «Локомотив» заинтересован в подписании полузащитника «Оренбурга» Веры

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может продолжить карьеру в «Локомотиве».

Как сообщает Sport24, агент игрока уже встречался с руководством столичного клуба.

По информации источника, существует вариант, при котором вслед за Верой «Локомотив» подпишет Брайана Мансилью и Флорентина Габриэля.

В июле 2022 года Лукас Вера присоединился к оренбургскому клубу. В текущем сезоне аргентинец провёл 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Ференцвароше» опровергли слухи об интересе к полузащитнику «Оренбурга» Вере.