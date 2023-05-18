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Sport24: «Локомотив» заинтересован в подписании полузащитника «Оренбурга» Веры

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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера может продолжить карьеру в «Локомотиве».
Sport24: «Локомотив» заинтересован в подписании полузащитника «Оренбурга» Веры
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Как сообщает Sport24, агент игрока уже встречался с руководством столичного клуба.

По информации источника, существует вариант, при котором вслед за Верой «Локомотив» подпишет Брайана Мансилью и Флорентина Габриэля.

В июле 2022 года Лукас Вера присоединился к оренбургскому клубу. В текущем сезоне аргентинец провёл 24 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал пять результативных передач. Его контракт с «Оренбургом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее в «Ференцвароше» опровергли слухи об интересе к полузащитнику «Оренбурга» Вере.

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