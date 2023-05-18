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Канчельскис: будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о возможном завершении карьеры нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы в «Спартаке».
Канчельскис: будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Дзюба очень хорошо нашёл себя в «Локомотиве». Как говорится, пришёлся ко двору. Но тут ещё сыграла роль его бешеная мотивация доказать всем, что он в порядке», — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

По его словам, также желанием футболиста являлось получить хороший контракт. Он подчеркнул, что Дзюба является лучшим нападающим РПЛ на данный момент.

«Возможно ли возвращение в «Спартак»? Будет красиво, если Дзюба завершит карьеру в «Спартаке», он же воспитанник. Но мне кажется, что это маловероятно — у него очень сложные отношения с болельщиками», — заключил Канчельскис.

В сезоне-2022/23 бывший нападающий сборной России провёл за московский клуб 11 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до конца сезона. 

Ранее Галактионов рассказал о переговорах с Дзюбой по поводу продления контракта.

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