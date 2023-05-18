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Metaratings: Мозес хочет покинуть «Спартак»

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Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может покинуть столичный клуб в летнее трансферное окно.
Metaratings: Мозес хочет покинуть «Спартак»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

Как сообщает Metaratings, Мозес хочет покинуть «Спартак» и сменить чемпионат.

По информации источника, нигерийским футболистом интересуются турецкие команды. «Спартак» готов расстаться с Мозесом.

32-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В текущем сезоне футболист провёл восемь матчей во всех турнирах и забил два мяча. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €3,5 млн.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля перед матчем 28-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.

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