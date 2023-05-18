Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес может покинуть столичный клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings, Мозес хочет покинуть «Спартак» и сменить чемпионат.

По информации источника, нигерийским футболистом интересуются турецкие команды. «Спартак» готов расстаться с Мозесом.

32-летний Мозес выступает за красно-белых с 2021 года. В текущем сезоне футболист провёл восемь матчей во всех турнирах и забил два мяча. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в €3,5 млн.

Ранее бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля перед матчем 28-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.