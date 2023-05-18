Кавазашвили: критикам Абаскаля нужно успокоиться

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля перед матчем 28-го тура Российской премьер-лиги с ЦСКА.

«Когда в команду приходит новый тренер, ему должны в обязательном порядке дать возможность проявить себя. А если каждый из нас будет заниматься нравоучениями и постоянно говорить ему, как он должен поступать, это будет просто шантаж.

Любой главный тренер, приходя в новый клуб, приводит с собой людей, которые будут помогать ему работать. И совершенно неважно, какой они национальности. Он будет слушать и советоваться только с ними. Стороннее мнение этого тренера не интересует. Но, куда бы специалист ни приходил, всегда есть определённая оппозиция. И она всегда считает, что чужак нам не нужен. У нас полно своих, отечественных специалистов, из которых можно выбрать. Дескать, нашего тренера футболисты сразу поймут и будут играть в хороший футбол. А иностранец, пока будет переводить свои установки на русский, пропустит гол.

Нашим ребятам, которые критикуют Абаскаля и в данный момент не руководят «Спартаком», нужно успокоиться. Потому что Гильермо показал своим мышлением, своей работой, своим желанием, что он хочет создать из «Спартака» чисто европейский клуб, который резко переходит из обороны в атаку. Он пытается подобрать для каждой позиции футболиста, который будет качественно выполнять свою функцию на поле. Это очень долгий и сложный процесс.

Особенно когда в команду приходят легионеры. И эти легионеры не сильнее российских игроков на этих же позициях. Такая ситуация вызывает волнение и даёт повод для критики со стороны руководства «Спартака». Пока высокому уровню соответствуют только Томаш Тавареш, Виктор Мозес и Квинси Промес. И я хочу, чтобы остальные иностранцы прибавили в своём мастерстве», — заявил Кавазашвили RT.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как главный тренер команды Гильермо Абаскаль сплотил футболистов.